DELFI MÄGI-KARABAHHIS | Martakerti pommitatakse iga päev, linnaelanikud hoiavad kodus automaate

Stepanakertist Martakerti väljasõitu tuleb edasi lükata. Taevas on kuulda suminat. See on droon. Silmapiiril seda näha ei ole, aga läheme pommivarjendisse. Viie minuti pärast kostab löögi hääl.

„Näe! Relvarahust peetakse kinni,” ütleb ajakirjanikke saatev Mägi-Karabahhi esindaja Vlad. Pühapäeval suundume jälle Martakerti, mida taas pommitatakse. Seekord saadetakse ajakirjanike gruppi kahekesi, sealjuures automaatidega.

„See on nii enda rahustamiseks,” selgitab Vlad. Saabudes Martakerti ühele peatänavale, mis näeb välja nagu Tallinna väike kõrvaltänav, näme puruks pommitatud teeäärset poodi. See on umbes sama suur kui tanklate poed.

Lähedal puudeallee all vedelevad plahvatanud mürsu osad. Kõrval gaasitorul istub kohalik elanik. „Kell 12 pommitati. Päeval varem ka,” räägib Saro.

Saro Foto: Roman Starapopov

„Kõndige, jalutage. Seal edasi on kaevikud, pommid,” näitab Saro suunda. Langetatakse aga otsus minna teises suunas, kus asuvad löökides kahjustada saanud majad.

„Parem on surra, kui siit lahkuda. Ma olen siin sündinud, miks ma peaksin kuhugi ära minema?” küsib kohalik elanik Pavel, kelle 20-aastane poeg on eesliinil.

Paveli sõnul on linna jäänud ainult mehed. Kui algab pommitamine, lähevad kõik mägedesse. Siinsetes kahekordsetes majades keldreid ei ole. Kohalikud nimetavad neid maju hruštšovkadeks, kuigi need ei ole sarnased seda nime kandvate iseloomulike viiekordsete majadega, mida on palju Eestis, aga ehitatud on need samuti Nikita Sergejevitš Hruštšovi ajal.

Pavel ei kavatse ära sõita, samas on tal automaat – juhuks, kui teise poole väed sisse tulevad. Ta selgitab, et iga kohalik elanik, kes on linna jäänud, teab, kust relv võtta.

Autojuht Armen avastas töölt koju tulles, et maja katust, kus ta elab, on tabanud mürsk. Tema korter on terve, aga aknad on purunenud.

Kahekordsel naabermajal on purunenud kõik aknad. Hoovis on kraater – mürsk lendas sinna kolm päeva tagasi. Maja uksed on valla. Sees pole kedagi. Esimese korruse korteris on tugev laiba lagunemise hais. Aga mitte inimese. Pigem kassi või koera.