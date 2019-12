DELFI LONDONIS | Vähemasti meediapildis on Briti konservatiivid valimisvõitluse võitnud

Valimiseelsel õhtul BBC-st parteikogunemiste otseülekandeid vaadates paistab konservatiivse partei sõnum nii veenev ja meisterlik, et hakka või uskuma. Lihtsad lubadused: rohkem haiglaid ja õdesid, rohkem politseinikke, koolid korda, arstiabi korda. Boris Johnson küsib, mitu haiglat me ehitame? Rahvas kooris: 40! Mitu politseinikku juurde tuleb? Rahvas kisab: 20 000!

Kogu asi on äärmiselt veenev, professionaalne, detailideni läbi mõeldud, suursugune. Partei liidrid on viisakalt riides, kena väljanägemisega, kõnelevad poodiumi tagant, karismaatiliselt. Rahvas juubeldab õnnelike nägudega ümber. Kõnelejad korrutavad mantrat “Get Brexit done”, mida rahvas iga kord kaasa ütleb ja juubeldab.



Lehelugeja Londoni metroos Foto: Anna Teele Orav



Johnson viskab nalja, rahvas naerab, plaksutab, hõiskab. Kui Boris kõneleb, hüütakse Bo-ris, Bo-ris. Ta lõpetab oma ettekande kalambuuriga: „Let’s be carbon neutral by 2050 and Corbyn neutral by Christmas (süsinikuneutraalsus aastaks 2050, Corbynist vabaks jõuludeks)!”.