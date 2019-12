DELFI LONDONIS | Sakkov: nüüd on Trump NATO kaitsja selliste läbematute ja halvasti ütlevate poliitikute ees nagu Macron

Eesti, Läti, Leedu ja Poola puhul tähendab see, et olemasolev kaitseplaan ei saa sellises tempos uuendatud, nagu see peaks saama. Midagi katastroofilist antud olukorras pole, pigem on tegu näitega, kuidas liitlaste suusad kipuvad vahepeal omavahel sassi minema ja kuidas Türgi kasutab endale vajalike otsusteni jõudmiseks pangvangitaktikat.



Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Sven Sakkov. Foto: Ilmar Saabas



See on Türgile omane tegevus, Ankara on varemgi niimoodi käitunud. Tavaliselt ei jõua sellised asjad aga ajakirjandusse, kuna need kõik on salajased teemad. Iseenesest huvitav, et praegu jõudis teema Reutersi kaudu välja. See omakorda näitab, et mingid teised liitlased soovivad kasutada avalikku pressingut, et Türgile nii-öelda mõistus pähe panna. NATO ühtsusele ja heale toimimisele see muidugi kasuks ei tule.

Kui vaadata, milliseid avaldusi on Londonisse saabunud Donald Trump juba jõudnud kohtumistel Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Kanada peaministri Justin Trudeauga teha, kas on homsel NATO liidrite kohtumiselt põhjust oodata rahumeelset diskussiooni? Tundub, et Trumpil on suhteliselt palju öelda erinevate asjade kohta.

Trumpil on iga asja kohta palju öelda. Paari nädalaga võrreldes on olukord väga huvitaval kombel muutunud. Kuu aega tagasi oldi mures, kuidas Trump võib siin käituda, sest 2018. aastal Brüsseli tippkohtumisel oli Trump tõsist lärmi teinud ja ähvardanud NATO-st välja astuda. Alates sellest, mil Macron andis ajakirjale Economist oma kurikuulsa intervjuu, on tänase valguses muutunud kõik teistsuguseks: nüüd on Trump NATO ankur ja kaitsja selliste läbematute ning halvasti ütlevate poliitikute ees nagu Macron. Laul on täiesti teistpidi keeratud.