DELFI LONDONIS | Ratas: vastasseis Türgiga lahenes hästi, kaitseplaanid on kinnitatud

Koos USA riigipea Donald Trumpiga toimunud nn kahe protsendi klubi tänasel lõunasöögil oli Ratase sõnul oluliseks teemaks ühtlane koormajagamine. „Mäletan enda esimest NATO tippkohtumist 2017. aastal Brüsselis, kus oli kaks protsenti panustanud riike vaid neli. Täna on NATO peres juba üheksa sellist riiki. See näitab, et viimaste aastate jooksul tehtud panustamine, numbriliselt 130 miljardit dollarit, on oluline. Oluline on ka vaade tulevikku, et 2024. aastal saab see panus olema pluss 400 miljardit dollarit."

Eesti peaminister rõhutas, et tänasel NATO liidrite kohtumisel valitses positiivne ja tulevikku vaatav suhtumine. „Seda kõikide riikide poolt ja kõikide kõnedes," lisas Ratas.