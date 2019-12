DELFI LONDONIS | Ehitaja Jim südalinna pubis: Johnson on kloun, aga ma usaldan teda

Brexit ei ole tema hinnangul tingimata halb asi, kuigi ta hääletas kolm aastat tagasi selle vastu. Leiboristlikku ega liberaaldemokraatlikku parteid ta ei usalda, Boris Johnsoni tiimi aga küll, kuigi nendib, et Johnson on kloun. Siiski leiab ta, et juhtimine konservatiivide kätte anda oleks parem. Tema sõber Gary ütleb, et ei lähegi valima, sest kõik poliitikud valetavad.



Jim (paremal) toetab konservatiive, aga Gary (vasakul) valima ei lähe, kuna poliitikud valetavad. Foto: Andres Putting



Mõned lauad eemal istub üksinda 52-aastane musta sonimütsiga John, kellel on Prantsusmaal maja, kuhu tal oli plaanis pensionärina kolida. Kui Suurbritannia euroliidust lahkub, peaks ta alalise elamisloa saamiseks taotlema Prantsuse kodakondust. Seda John võimalikuks ei pea. “Ma olen üritanud prantsuse keeles rääkida, ma ei saa sellega hakkama.” Sellele vaatamata valib ta konservatiive, et leiboristliku partei peaministrikandidaat Jeremy Corbyn riiki kahjustada ei saaks.

Kogu vestluse vältel kustumatu kelmika naeratusega mees nendib, et ta on tegelikult Euroopa Liitu jäämise poolt ja valiks hoopis liberaaldemokraate, aga kuna peaminister tuleb kas leiboristide või konservatiivide seast, peab ta tegema valiku nende kahe vahel, et hääl raisku ei läheks. Ta ei usalda Jeremy Corbynit, mistõttu ta valib konservatiive. “Ma hoian oma nina kinni, kui ma seda teen,” ütleb ta, lisades, et valik on kahe halva vahel ja Johnson on vähem halb.

Tema sõnul oleks Jeremy Corbyn peaministrina katastroof, seega ta valib konservatiive, et seda vältida. “Kahju kogu riigile oleks leiboristliku valitsusega hullem isegi siis, kui me jääksime Euroopa Liitu,” ütleb ta, ohverdades oma valikuga potentsiaalsed pensioniplaanid Prantsusmaal, kuid samas nentides, et Inglismaal pensionile jääda ei oleks ka nii kehv.

Ka 52-aastane kindlustusfirmas töötav Mark toetab Boris Johnsonit. Välimuselt veidi Terry Pratchetti meenutav viisakalt riides härra leiab, et Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma. “Mul sai kõrini enamike Euroopa Liidu riikide toetamisest. On ainult kaks riiki, kes panevad rohkem raha sisse, kui nad tagasi saavad – UK ja Saksamaa. Kõik teised riigid lihtsalt võtavad. Ja mul on kõrini, et ma maksan selle eest, ja kõrini tobedatest Brüsseli seadustest.”

Immigrantidega ei ole Markil probleeme, kui nad töötavad ausalt ja maksavad makse. “Aga on palju poolakaid, kellele makstakse mustalt ja nad saadavad raha koju tagasi,” teab ta.

Marki sõnul on kogu riik viimased kolm aastat stagneerunud. “Ma ootan, et nende valimistega saame Brexiti kokkuleppe tehtud, et ettevõtjad saaksid lõpuks edasi liikuda,” ütleb Mark. Ta lisab, et kui Brexit viimaks toimub, tähistab ta seda šampanjaga.