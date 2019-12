Miks inimesed annavad oma hääle kellelegi, kes on tuntud kui krooniline valetaja?

Ma ei tea, kui palju nad teavad, et ta on valetaja. Kui sa oled sotsiaalmeedias teises mullis, siis teadmine, et Johnson valetab, ei pruugi kohale jõuda. See info, mis tuleb, on see, kui halb on Corbyn ja kui halb on Euroopa Liit.