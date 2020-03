DELFI KARANTIINIPÄEVIK #2 | Kas Eesti tulevik? Vaata, milline näeb välja itaallase argipäev karmis karantiinis Toimetas: Joonatan Allandi Delfi TV tegevprodutsent Video: Kadri Nikopensius Delfi TV monteerija RUS

Eestis kehtestatud eriolukorra sisu on veel pehme, vähemalt Itaaliaga võrreldes. Seal on paljud piirkonnad täielikult isoleeritud. Koroonaviiruse levik on aga etteaimamatu ja eriolukord lubab meetmeid vastavalt olukorrale karmistada. Milline võiks välja näha kõige "mustem" stsenaarium? Milano ajakirjanik vahendab seda eksklusiivselt Delfi TV-le.