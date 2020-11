Floridas oma toetajate valima meelitamine on Trumpile meeletult tähtis. Selle osariigi mõju valimistulemusele on suur valijameeste arvu tõttu ja siin on tema ja vastaskandidaadist Joe Bideni vahe küsitluste tõttu väga väike. Kuhu osariik kukub, ei saa öelda enne, kui on näha, kes 3. novembril valimiskastide juurde lähevad.