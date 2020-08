DELFI FOTOD | Kümned tuhanded inimesed kogunesid Minskis taas protesteerima. Tänavatel on näha sõjaväekonvoisid

Täna kell 14 alanud meeleavaldusega, mille korraldajad on ristinud "uue Valgevene marsiks", püüab opositsioon näidata, et protestiliikumine on hoolimata võimudepoolsest hirmutamisest endiselt elujõuline.

Despite the sinister backdrop, loudspeakers telling people to disperse and threats from the army, there’s an absolute ocean of protesters in central Minsk again. Extremely powerful. pic.twitter.com/bSqSNX4zP7 — Shaun Walker (@shaunwalker7) August 23, 2020

Belarusians don’t give up. ”The March of New Belarus” gathered thousands despite continuous repressions and bad weather. pic.twitter.com/zvQ58b9NRC — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 23, 2020





Osalejate arv võib jääda siiski mõnevõrra alla möödunud nädalal toimunud Valgevene lähiajaloo suurimale meeleavaldusele, sest ilmaprognoos lubab vihma ja julgeolekujõud on püsitanud osadele kesklinna viivatele teedele tõkked. Ühtlasi on suletud mitu metroojaama. Ühismeedias levivad teated linna jõudnud militaarkonvoidest, ent ei ole veel teada, kuhu need suunduvad.

The regular army is on Minsk streets again. The situation looks like on August 9 when major crackdown happened. Let’s hope authorities will not shoot people again. pic.twitter.com/xP1pSQYYIN — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 23, 2020

Aktsioonid on väldanud terve käesoleva nädala ning politsei ei ole neid erinevalt varasemast laiali ajanud, kuid laupäeval lubas president Lukašenka protestide küsimuse järgnevate päevade jooksul „lahendada“, vihjates nende võimalikule uuele mahasurumisele.

Lukašenka kordas laupäeval, et palus Venemaa presidendil Vladimir Putinil sekkuda ja aidata. Putin on siiani hoidunud otsesest sekkumisest, kuid pidas reedel oma julgeolekunõukogu istungi, et arutada Valgevenes toimuvaid sündmusi.

Euroopa Liit kuulutas sel nädalal Valgevene valimised kehtetuks ja kutsus Lukašenkat üles pidama läbirääkimisi opositsiooniliidrite, sealhulgas Svetlana Tsihhanovskajaga, kes kandideeris valimistel kauaaegse riigipea vastu, kuid põgenes valimistejärgsel päeval võimude survel Leetu.

Tsihhanovskaja andis reedel oma esimese pressikonverentsi pärast Valgevenest lahkumist, öeldes, et naaseb riiki alles siis, kui tal on seda turvaline teha. Valgevenelased "ei nõustu kunagi" Lukašenka jätkuva võimulolekuga, ütles ta.

Lukašenka on aga teinud selgeks, et ei plaani järeleandmisi teha, kiites julgeolekujõude laitmatu töö eest massirahutuste mahasurumisel ja öeldes, et ta pigem sureb, kui annab võimu ära ja laseb korraldada uued valimised. Tema prokurörid on algatanud kriminaalmenetluse opositsiooni moodustatud koordinatsiooninõukogu suhtes ning kaks selle juhti kutsuti juba reedel ülekuulamisele.

Viimased on aga väitnud, et neid see ei heiduta, märgib Guardian.