DELFI 20 | Välisuudiste kommentaariumis lööb täna kaasa Urmas Reinsalu

Erakonna Isamaa ridadesse kuuluv Urmas Reinsalu on tuntud sõnaosava ministrina, kelle väljaütlemised on nii mõnelgi korral tekitanud ka Delfi kommentaariumis tulise diskussiooni. Enne välisministeeriumisse suundumist on Reinsalu täitnud varem Eesti justiits- ja kaitseministri kohuseid.

Eesti populaarseim uudisteportaal Delfi tähistab homme sünnipäeva, mille puhul osaleb sel nädalal iga päev ühe Delfi kanali artiklite kommenteerimisel üks vastava elualaga seotud tuntud Eesti inimene, vedades seal debatti ja andes lisaväärtust oma ekspertarvamusi lisades.

Lisaks Maailma rubriigile on ekspertkommentaatorid sel nädalal juba esinenud või veel esinemas Ärilehe, Naisteka, Kroonika, Arvamuse ja Delfi Spordi aruteludes.

Delfi sünnipäevast ajendi saanuna esitatakse 26. novembril kell 20 ka Alexela Kontserdimajas traagiline gospel Eestist - "Anonüümne igatsus". Sergo Varese ja Anu Lambi poolt kantakse ette kommentaarid Delfi viimase 20 aasta lugude juurest koos spetsiaalselt ja ainult selleks õhtuks loodud muusikaga, mille autoriks Erki Pärnoja ja Marti Tärn.