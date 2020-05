COVID-19 uus ränk epitsenter Brasiilia vaidleb selle tõkestamisest loobumise üle

São Paulo ja Rio de Janeiro osariigid, kus asuvad riigi kaks suurimat linna, seasid sel nädalal elanikkonnale kohustuse kanda maske avalikes kohtades ja ühistranspordis. São Paulo linn kärbib alates esmaspäevast autoliiklust poole võrra. Juba reedel pikendas São Paulo kuberner João Doria kodus viibimise kohustust mai lõpuni, vahendab The Wall Street Journal.

Kolm Brasiilia põhja- ja kirdeosa vaest osariiki - Ceará, Pará ja Maranhão - lukustavad oma pealinnad ja muud linnad, kus nakatumiste ja surmajuhtumite arv on jõudsalt tõusu teel, lubades elanikel kodust lahkuda ainult hädavajalike tegevuste jaoks.

Lõuna-Ameerika suurriik Brasiilia on viimastel nädalatel üks enam COVID-19 tõttu kannatatavatest riikidest maailmas. 200 miljoni elanikuga riigis on diagnoositud koroonaviirus 156 061 inimesel, neist 10 169-l viimase ööpäeva jooksul. Ohvrite arv kasvab samuti kiiresti: viimase kahe päeva jooksul on elu jätnud üle 1400 inimese.

São Paulo, Rio de Janeiro ja teiste suurlinnade haiglad lähenevad oma võimekuse piirile ning näiteks Amazoni osariigi pealinnas Manauses on raviasutused ametnike sõnul juba alates nädala keskpaigast ülekoormatud. Tervishoiuametnike sõnul on nakatumiste tipphetk aga endiselt nädalate kaugusel.

Foto: Scanpix

Jätkuvad ja karmistuvad piirangud on valmistanud pettumust president Bolsonarole, kes on haiguspuhangu tõsidust naeruvääristanud ja soovib innukalt inimesi tagasi tööle saata, arvestades hiljutisi näitajaid, mis hoiatavad majanduse peatse kokkukukkumise eest.

Bolsonaro kohtus neljapäeval oma majandusministri Paulo Guedese ja 15 ärijuhiga, et arutada nende muresid seoses ülemkohtu esimehe José Antonio Dias Toffoliga. Aprillis otsustas kohus ühehäälselt, et kubernerid ja linnapead võivad kehtestada sotsiaalse distantseerimise meetmeid iseseisvalt, sh presidendi soovide vastaselt.

Kohtumise järel ütles Bolsonaro ajakirjanikele, et paljud Brasiilia ettevõtted on "intensiivravis", mistõttu ta soovib laiendada oluliste ettevõtete loetelu, et majandustegevus võiks normaliseeruda. "Muidu sattuvad nad intensiivraviosakonnast surnuaeda ja seda me oma Brasiiliale ei soovi," ütles ta.