COVID-19 surmade arv ületas maailmas 800 000 piiri: Hispaanias ja Prantsusmaal on hakanud pead tõstma Euroopa teine laine

Ühtlasi on võimud esialgu paremini hakkama saanud vanemate ja haavatavamate elanike kaitsmisega, kes kannatasid kevadel kõige enam, kui haigus külvas tragöödiat sadades hooldekodudes üle Euroopa.

Foto: Sipapress

Arvestades, et enamikes Euroopa riikides hakkas nakkusjuhtumite arv tõusma aga alles paar päeva või paar nädalat tagasi, võib surmajuhtumite arv alles hakata uuesti tõusma. “Arvestades ajalist lünka nakatumiste ja surmade vahel, ei tohiks riikidel tekkida vale turvatunnet,” ütles Bloombergile Londoni Imperial College'i nakkushaiguste professor Graham Cooke.

“Juhtumite avastamise ja surmade vahel on alati märkimisväärne viivitus, mis jääb nädalatesse,” ütles Cooke. “On võimalik, et kui suurem osa levikust leiab aset elanikkonna nooremates vanuserühmades, siis on ka viivitus pikem, enne kui näeme kasvu suremuses.”

WHO loodab pandeemia lõppu

Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus avaldas aga reedel lootust, et koroonaviiruse pandeemia saab läbi järgneva kahe aasta jooksul. Tema sõnul vältas ka 1918. aasta Hispaania gripi pandeemia kaks aastat, mistõttu seesugune lootus püsib.

Ta siiski hoiatas, et kuigi mõnel riigil on õnnestunud COVID-19 levikut pidurdada, ei tähenda "progress veel võitu"

On ka lootust, et vaktsiin võib ülemaailmse tervisekriisi peatada, kuid Tedros rõhutas, et mingit garantiid, et see ka leitakse, pole - ja isegi kui leitakse, siis "puhtalt sellepärast veel pandeemia ei lõppe".

"Meil tuleb kõigil õppida, kuidas seda viirust praeguste vahendite abil kontrollida ja jälgida ning teha oma igapäevaelus muudatused, mis on vajalikud nii meie enda kui ka teiste turvalisuse tagamiseks," sõnas Tedros.