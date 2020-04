Covid 19-st paranenud Suurbritannia peaminister Boris Johnson: praegu on maksimaalse riski hetk

Downing Street 10 ees pärast paranemist esimest korda kõnet pidanud Johnson ütles, et viiruse osas ollakse praegu olukorda pööret toomas, aga ta ütles ka, et keeldub kõiki avalikkuse jõupingutusi ja ohverdusi tühja jooksma laskmast karantiini liiga vara lõdvendades, vahendab BBC News.

Johnson vabandas töölaua tagant äraolemise eest palju kauem, kui talle oleks meeldinud, ning tänas kolleege ja avalikkust toetuse eest.

Johnson ütles, et mõistab ettevõtete omanike muret, kes ootavad kannatamatult karantiini lõpetamist, aga hoiatas, et haiguspuhangu teine tipp võib viia majandusliku katastroofini.

„Ma palun teil oma kannatamatust vaos hoida,” ütles Johnson.

Johnson ütles, et nüüd on olemas tõelised märgid, et tipust ollakse mööda saamas, sealhulgas on vähem hospidaliseerimisi ja vähem patsiente intensiivravil.

„Kui see viirus oleks füüsiline kallaletungija, ootamatu ja nähtamatu ründaja – mida ta on, võin teile omast kogemusest öelda – on praegu hetk, kui me olema hakanud teda koos põrandale suruma,” ütles Johnson. „Ja sellest järeldub, et see on võimaluse hetk, see on hetk, kui võime oma edu lõpuni suruda, see on aga ka maksimaalse riski hetk. Ma tean, et on palju inimesi, kes vaatavad meie ilmset edu ja hakkavad mõtlema, kas nüüd on aeg neid sotsiaalse distantsi hoidmise meetmeid lõdvalt võtta.”

Johnsoni sõnul on Ühendkuningriik seni kollektiivselt kaitsnud riiklikku tervishoiusüsteemi ja tipu lamedaks vajutanud, aga ta ei suuda veel öelda, millal või milliseid meetmeid lõdvendatakse.

Aeg viirusevastases võitluses teise faasi üleminekuks on Johnsoni sõnul siis, kui on täidetud viis kriteeriumi, sealhulgas pidev suremuse langus ja tervishoiusüsteemi toimetulemise tagamine.

Johnson naasis eile oma ametiresidentsi Downing Street 10-sse, et taas riigi juhtimine oma kätte võtta.

Peaminister juhtis tänahommikust korralist kabineti istungit, kus arutati Covid-19-ga seotud teemasid, ning kohtus siis ministrite ja ametnikega.

Koroonaviirus diagnoositi Johnsonil juba kuu aega tagasi. Nädala veetis Johnson ka St Thomase haiglas Londoni kesklinnas, sealhulgas kolm ööd intensiivravil.