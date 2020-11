Covid-19-sse surnud Montenegro kirikupea matustel käinud Serbia 90-aastane patriarh sai ka ise viiruse ja viidi haiglasse

Serbia õigeusu kirik teatas eile õhtul, et patriarh Irinej viidi haiglasse, aga tal ei ole sümptomeid ja ta on „suurepärases üldises seisundis”, vahendab Associated Press.

Irinej juhatas pühapäeval rahvast täis kirikus pärast koroonaviirusega nakatumist surnud Montenegro kirikupea, piiskop Amfilohije matuseteenistust.

Paljud kirikus viibinud ei kandnud kaitsemaske ega hoidnud distantsi. Lisaks sellele suudlesid paljud avatud kirstus lebanud piiskopi surnukeha.

Kirikus viibisid teiste hulgas ka Serbia president Aleksandar Vučić ja Montenegro peaministrikandidaat Zdravko Krivokapić.

Montenegro võimud hoiatasid, et piiskop Amfilohije matused tekitasid suure tervishoiualase ohu.

Pärast piiskop Amfilohije surma Montenegro kirikupea kohusetäitjaks saanud piiskop Joanikije koroonaviiruse test osutus samuti positiivseks.

Piiskop Amfilohije oli ülimalt populaarne Serbia-meelsete montenegrolaste hulgas. Umbes kolmandik Montenegro 620 000 elanikust nimetab end serblasteks.

Rahvamass piiskop Amfilohije matustel Foto: Risto Bozovic, AP

