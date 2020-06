COVID-19 patsiendi elu esmakordne päästmine kopsusiirdamise teel kasvatab teisteski lootust

Haigla teatel ei ole varem Ameerika Ühendriikides ühelegi COVID-19 patsiendile kopsusiirdamist tehtud, mistõttu tegemist on märgilise sündmusega, sest arstide hinnangul suudeti just sel moel päästa noore naise elu, vahendab uudistekanal Forbes.

"Kui siirdamist ei oleks toimunud, poleks ta elus," väljendas haigla kirurgiadirektor dr Ankit Bharat neljapäeval veendumust. "Täna on patsient stabiilses seisundis ja paraneb iga päevaga. Kuigi tal on veel pikk tee ees, loodan väga, et ta taastub täielikult."

Haigla hinnangul annab edukas siirdamine ja patsiendi tervise paranemine uut lootust patsientidele, kellel on koroonaviiruse tagajärjel tekkinud ulatuslik kopsukahjustus, nagu oli antud naisel. "Eile ta naeratas ja ütles mulle ühe lause: "Doktor, tänan, et te alla ei andnud!"," rääkis Bharat.

20. eluaastates koroonaviiruse patsient oli enne operatsiooni enam kui kuus nädalat intensiivravil ning vajas ka pidevalt hingamisaparaadi abi, tulemaks haigusest eluga välja.

Tema kopsud olid aga juba saanud pöördumatu kahjustuse, mistõttu siirdamist peeti ainsaks võimaluseks. "Tal oli hakanud püsiva kahjustuse tagajärjel tekkima mitme organi puudulikkus," selgitas Bharat. "Tõsise kahjustuse tagajärjel hakkas kopsude sisene rõhk tõusma ja süda üles ütlema."

Operatsiooni ei olnud aga võimalik läbi viia enne, kui patsient andis viiruse suhtes negatiivse proovi. Arstid märkisid, et nõusolekut siirdamise läbiviimiseks ei saanud nad naiselt endalt, sest oma seisundi tõttu viibis ta kunstlikuks koomas, millest äratamine olnuks liiga ohtlik. Nõusolek tuli patsiendi perekonnalt.

"Ta oli mitu päeva COVID-osakonna ja võib-olla kogu haigla kõige haigem inimene," rääkis haigla kopsu- ja kriitilise abi spetsialist dr Beth Malsin.

"Nii päeval kui öösel pidi meie meeskond palju kordi kiiresti reageerima, et aidata teda hapnikuga varustada ja toetada tema teisi organeid, et olla kindel, et need on piisavalt terved, et võimaldada siirdamist, kui see võimalus tekib," rääkis Malsin operatsioonile eelnenud nädalatest.