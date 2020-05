COVID-19 pandeemia jättis Itaaliale sügava ja kestva jälje. Kuid nüüd on nende kätes kogu Euroopa tulevik

Olukord on nukker: COVID-19 surmajuhtumite arv on ületanud 30 000 piiri, riik on suundumas viimase aja kõige järsemasse majanduslangusesse. Turism on sisuliselt ära kukkunud. Tuhandetel restoranidel ja poodidel ei ole enam raha uuesti avamiseks. Valitsuse niigi ahtad vahendid on hakanud kokku kuivama, kirjeldab ajaleht The Washington Post.

Itaallased tunnevad samal ajal kibestumist ja äratõugatust. Nad on pettunud Euroopa varajastes sammudes pandeemiale reageerimises ja selle tagajärgedes. Euroopa Liidu vastased meeleolud on järsult süvenenud, nagu on seda ka ebakindlus selle osas, mis võib juhtuda järgmiseks Itaalia pahupidi pööratud poliitikas.

Uudne koroonaviirus on muutnud peaaegu kõiki rängalt kannatanud riike sügaval ja kestval viisil. Kuid muutused on eriti ohtlikud just Itaalias, kus viirus tabas juba eksisteerinud majanduslikku nõrkust ja tuletas meelde hüljatuse tunnet, mis sai juured eurotsooni- ja rändekriisi ajal.

Foto: Scanpix

Juba enne seda, kui riiki tabas üks maailma surmavamaid puhanguid, peeti Itaaliat Lääne-Euroopa ettearvamatumaks riigiks - flirtides pidevalt populismiga, nähes mõnikord olevat vaid ühe halvasti juhitud kriisi kaugusel järgmisest Brexitist või Kreeka-laadsest võlakatastroofist. Nüüd on kriis kätte jõudnud ning kaalul pole mitte ainult Itaalia, vaid ka kogu Euroopa stabiilsus.

"Arvamus, et Itaalia võib järgida Ühendkuningriigi eeskuju Euroopa-vastases meelestatuses, on konkreetselt juhtumas," ütles endine peaminister ja Pariisi rahvusvaheliste suhete kooli dekaan Enrico Letta. "Vajame [Euroopalt] empaatiat ja täielikku solidaarsust."

Ainuüksi majanduslikus mõttes on Itaalia ohus. Euroopa Liidu prognooside kohaselt ennustatakse maailmajaos, mis seisab silmitsi läbi aegade kõige raskema majanduslangusega, just Itaaliale üht rängimat majanduse kokkutõmbumist, mis tõotab tänavu kukkuda 9,5 protsenti. Itaalia võlakoorem kasvab 158,9 protsendini sisemajanduse kogutoodangust, mis on üks kõrgemaid määrasid maailmas. Euroopa majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles eelmisel nädalal, et Itaalia taastumine saab ennustuste kohaselt olema pikaajalisem kui teistel riikidel.