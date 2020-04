COVID-19 on nõudnud maailmas üle 150 000 elu

Johns Hopkinsi ülikool ja uudisteagentuur Reuters teatasid, et koroonaviiruse tõttu surnute arv jõudis uue kurva tähiseni, kavades täna hommikuks 150 948-ni, vahendab uudisteportaal The Guardian.

COVID-19 nõudis esimene elu selle algses epitsentris Hiina keskosas Wuhani linnas 9. jaanuaril. 50 000 piiri ületas surmajuhtumite ametlik arv 83 päeva hiljem. Vaid kaheksa päeva pärast seda - eelmise nädala reedel - oli see arv kahekordistunud, jõudes 100 000-ni. Veel napilt üle nädala läks aega, jõudmaks 150 000-ni.

Terves hulgas riikides hõlmavad ametlikud andmed ainult haiglates teatatud surmajuhtumeid, mitte kodudes või hooldekodudes lahkunuid, seega on tõenäoline, et tegelikud arvud on oluliselt suuremad. Ametlike arvude õigsuses on kaheldud ka Hiina ja mitmete teiste totalitaarsete riikide puhul.

Johns Hopkinsi ülikooli statistika kohaselt on COVID-19-sse nakatunuid tuvastatud enim Ameerika Ühendriikides, kus on positiivse proovi andnud enam kui 680 000 inimest. Järgneb Hispaania umbes 188 000 juhtumiga. Üle maailma on nakatunud vähemalt 2,2 miljonit inimest.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

