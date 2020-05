COVID-19 on hakanud laastama ka Venemaa vaesemaid ja kaugemaid paiku

Kõige rohkem on kannatanud Venemaa pealinn. Venemaa 281 752 kinnitatud juhtumist üle poole - 142 824 - on pärit Moskvast, teatas riigi koroonaviiruse vastase võitluse peakorter pühapäeval. Kuid viirus levib nüüd kõikides Venemaa piirkondades - tohutul alal, mis hõlmab 11 ajavööndit, mõjutades ka Venemaa kõige kaugemaid ja vaesemaid paiku, vahendab uudistekanal CNN.

Venemaa 85 piirkondliku juhiga videokonverentsi raames kohtunud Venemaa president Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et vastutus langeb nüüd kohalikele juhtidele, kes peavad otsustama, kas jätkata karantiinimeetmeid või alustada ettevaatlikult piirangute leevendamist majanduse taasavamiseks.

"Meil on suur riik," ütles Putin kohalikele juhtidele. "Epidemioloogiline olukord on piirkonniti erinev. Me võtsime seda arvesse juba varem ja nüüd järgmises etapis peame tegutsema veelgi konkreetsemalt ja ettevaatlikumalt."

Ametliku statistika kohaselt on pandeemia jõudnud kõigisse Venemaa piirkondadesse, alates Poola ja Leedu vahel asuvast Kaliningradi alevikust kuni Beringi väina kaudu Alaskaga piirneva Tšuktši autonoomse oblastini. Venemaa piirkonnad on hakanud esitama ka omaenda statistikat, mis on põhjustanud ebakõlasid riikliku ja kohalike omavalitsuste avaldatud arvude vahel: näiteks Kaliningradi oblast teatas reedel 13 surmast, riiklik statistika aga vaid 11 surmast, Tšeljabinski oblast teatas omakorda 16 surmast, riikliku statistika kohaselt suri seal aga vaid kuus inimest.

Foto: Scanpix

Venemaa asepeaminister Tatjana Golikova ütles sel nädalal Venemaa uudisteväljaannetele, et Venemaa valitsus pole statistikaga manipuleerinud, kuid Venemaa suremusnäitajatest on saanud poliitiline vägikaikavedu. Vaatlejad on märkinud, et Venemaa surmajuhtumite üldarv on suhteliselt madal - 2631 ohvrit - hoolimata sellest, et tuvastatud nakatunute arvult on riik maailmas teisel kohal Ameerika Ühendriikide järel.

Tervishoiuametnikud Moskvas lükkasid samuti ümber süüdistused, et nad ei avalda tegelikku COVID-19 hukkunute statistikat, öeldes, et selle andmed on "täiesti läbipaistvad". Kuid ka linna tervishoiuamet tunnistas, et statistika hulka loetakse ainult juhtumid, mille puhul surmajärgsel lahkamisel leiab kinnitust tüsistuste otsene seos koroonaviirusega.