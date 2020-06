COVID-19-ga nakatunute arv ületas 10 miljoni piiri

USA-s, mis on rängimalt mõjutatud riik maailmas, on nakatunute koguarv jõudnud enam kui 2,5 miljonini. Riigil õnnestus viiruse levikut mais pidurdada, kuid viimastel nädalatel on arvud taas tõusu teel, sest viirus on jõudnud maapiirkondadesse ja muudesse kohtadesse, kus seda varem ei täheldatud.

Mõnedes riikides, kus testimisvõimalused on piiratud, kajastavad haigusjuhtude ametlikud arvud vaid väikest osa kõigist nakatumistest. Ligikaudu pooled diagnoositud nakatunutest maailmas on teadaolevalt terveks saanud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!