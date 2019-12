Costa del Solis hotelli basseini uppunud isa ja lastega juhtunu tõstatab küsimusi

Malaga kohtumeditsiiniinstituut teatas surnukehade lahkamise järel, et kõikide surma põhjuseks oli uppumine ja nende kehadelt ei leitud tundemärke mürgitusest või vägivallast, vahendab uudistekanal Sky.

Hukkunud olid varem aga sama basseini korduvalt kasutanud ja eelnevalt neil probleeme ei tekkinud, mistõttu nende surm tõstatab küsimusi.

Ajakirjanduse väitel leiti üheksa-aastase tüdruku ujumismüts basseini puhastussüsteemist.

Varem on teatatud, et isa ja poeg hüppasid basseini pärast seda, kui peretütar uppuma hakkas. Ajalehega Sur rääkinud hotellitöötaja ütles, et ka temal oli uppunutele appi minemise järel raskusi pinnale tõusmisel ja basseinist väljasaamisel.

Uurijate sõnul ei tuvastanud eksperdid kolmapäeval basseini toimimise juures aga ühtki probleemi, ent juurdlust jätkatakse, "hoides meele avatuna ja kaaludes kõiki võimalikke variante", teatas politsei, kinnitamata, kas puhastussüsteemist tõepoolest tüdruku müts leiti.

Ühtlasi anti kontrolli järel luba bassein taas hotelli külastajatele avada.

Täna avaldati ka hukkunute nimed: nendeks olid 52-aastane pastor Gabriel Diya, tema 9-aastane tütar Comfort Diya ja 16-aastane poeg Praise Emmanuel.