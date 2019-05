Corbyn: leiboristide ja konservatiivide Brexiti-läbirääkimised on jõudnud nii kaugele kui võimalik

Kirjas peaminister Theresa Mayle ütles Corbyn, et kuus nädalat parteide vahelisi läbirääkimisi ei saa jätkuda valitsuse kasvava nõrkuse ja ebastabiilsuse tõttu, vahendab BBC News.

Eile lubas May panna paika ametist lahkumise tähtaja pärast järgmisel kuul toimuvat Brexiti-hääletust.

May üritab veel kord saada parlamendi toetust nädalal, mis algab 3. juunil, kui alamkoda hääletab esimest korda Euroopa Liidust lahkumise kokkuleppe eelnõu üle. Seda on vaja May Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppe rakendamiseks.

Brexit pidi algselt aset leidma juba 29. märtsil, aga parlament hääletas May Euroopa Liiduga läbiräägitud kokkuleppe maha kolm korda, ning Euroopa Liit andis Suurbritanniale ajapikendust 31. oktoobrini.

See pani konservatiivid ja leiboristid läbirääkimisi pidama, et püüda Brexiti osas kokkuleppele jõuda.

Kirjas peaministrile ütles aga Corbyn, et liikumine konservatiivsele parteile uue juhi leidmise suunas tähendab, et valitsuse positsioon on muutunud veelgi ebastabiilsemaks ja selle autoriteet murenenud, mis õõnestab usaldust valitsuse võime vastu kompromiss leida.

Veel ütles Corbyn, et konservatiivide läbirääkimismeeskonna ettepanekutele on tihti avalikult vastu räägitud teiste valitsuse liikmete avaldustes.

Corbyn nimetas läbirääkimisi üksikasjalikeks ja konstruktiivseteks, kuid ütles, et kuigi on valdkondi, kus kompromiss on olnud võimalik, ei ole suudetud üle saada olulistest poliitilistest lõhedest.