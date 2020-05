CNN: Valge Maja püüab värvata välisliitlasi Hiina süüdistamisse koroonaviiruse levikus

Viimastel nädalatel on president Donald Trump ning mitmed administratsiooni ametnikud, sealhulgas välisminister Mike Pompeo ja Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow, rääkinud kümnete välisliitlastega viisidest, kuidas vastata kollektiivselt sellele, mida Valge Maja peab Hiina tahtlikuks tegevuseks haiguspuhangu tõsiduse varjamiseks, teatasid kaks informeeritud allikat CNN-ile.

President ise on viimase kolme nädala jooksul vestelnud aktiivselt välisriikide juhtidega ja tõstatanud Hiina teema neist kümnetega, teatas üks nende vestlustega kursis olev isik. Kuigi paljud USA traditsioonilised liitlased on ettevaatlikud pingete tekitamise suhtes Hiinaga, on mõned Euroopa liidrid väljendanud Trumpiga rääkides muret Hiina tegevuse üle kriisi ajal, ütles allikas CNN-ile.

Valges Majas arutlusel olevate vastulöögi andmise meetmete hulgas on täiendavate tollitariifide kehtestamine Hiina toodetele, Hiinalt suveräänse puutumatuse äravõtmine ja Hiina telekommunikatsiooniettevõtete edasine survestamine, teatasid allikad, kes rõhutasid, et mingit kohest tegevust ei ole oodata.

Üks kes Trumpi karmimat hoiakut võtma tõukab, on tema väimehest nõunik Jared Kushner. Kolme allika sõnul usub Kushner, et üks viis Trumpi poliitilise baasi aktiveerimiseks enne sügisesi valimisi on Hiina sarjamine viiruse leviku pärast.

„Mida rohkem seda Hiina kaela ajada, seda vähem saab öelda, et meie olime mobiliseerumisel aeglased,” ütles üks Valgele Majale lähedane allikas.