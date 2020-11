CNN: USA välisministeerium ei lase Bidenit ligi välisriikide juhtide saadetud sõnumitele

Traditsiooniliselt toetab välisministeerium kogu suhtlust uueks presidendiks valituga, mistõttu on paljud riigid saatnud sõnumeid just välisministeeriumi. Et aga Trumpi administratsioon on keelanud Bidenile ligipääsu välisministeeriumi ressurssidele, sest Trump keeldub Bideni võitu tunnustamast, ei ole kümned saabunud sõnumid adressaadini jõudnud.

Bideni meeskond on välisriikide valitsustega kontaktis ilma välisministeeriumi vahenduseta ning Bidenil on olnud mitmeid telefonikõnesid välisriikide juhtidega, sealhulgas näiteks Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Kanada peaministri Justin Trudeauga. Puudub aga logistiline ja transporditoetus, mida tavaliselt pakub välisministeeriumi operatsioonide keskus.

Välisminister Mike Pompeo keeldus teisipäeval Bideni võitu tunnustamast ja ütles, et tuleb sujuv üleminek Trumpi teisele administratsioonile.

Biden ei saa ka presidendi igapäevaseid luurebriifinguid ja kui Trumpi administratsioon peaks tavapärast võimu ülevõtmist blokeerima kuni inauguratsioonipäeva, 20. jaanuarini, võib Bideni administratsioon olulisest informatsioonist ilma jääda.

Välisriikide juhid on hakanud aru saama, et USA välisministeeriumi kaudu Bideniga ühendust ei saa, ja nende meeskonnad on hakanud ühendust võtma endiste Obama-aegsete diplomaatidega, et küsida, kuidas Bideni meeskonnale õnnitlusi saata, teatasid allikad CNN-ile.