CNN: USA uurib võimalust, et koroonaviirus sai alguse Hiina laborist, mitte turult

See teooria on üks mitmetest, mida uuritakse, et püüda kindlaks teha pandeemia tekitanud koroonaviiruse päritolu. USA ei usu, et viirus on seotud biorelvade uurimisega, ja ametnikud märkisid, et luurekogukond uurib ka mitmeid teisi teooriaid viiruse päritolu kohta, ütles üks luureallikas.

Laboratooriumi teooriat on aga arendanud Trumpi toetajad, sealhulgas mõned kongressi vabariiklased, kes püüavad tõrjuda kriitikat Trumpi viirusevastase tegevuse aadressil.

Üks valitsuse analüüsiga tuttav luureametnik ütles, et teooria, mida USA luures uuritakse, on selline, et viirus pärineb laboratooriumist Hiinast Wuhanist ja see lasti sealt välja kogemata. Teised allikad ütlesid CNN-ile, et USA luure ei ole suutnud teooriale kinnitust leida, aga püüab teada saada, kas keegi võis nakatuda laboris õnnetuse või materjalidega hooletu ümberkäimise tõttu ja võis siis nakatada teisi.

Mõnede luurametnike sõnul on võimalik, et tegelikku põhjust ei saada kunagi teada.

USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley tunnistas sel nädalal, et USA „vaatab tõsiselt” küsimusele, kas uus koroonaviirus on pärit laborist.

„Ma ütleksin ainult praegusel hetkel, et see on tõestamata, kuigi tõendite kaalukus näib viitavat looduslikule päritolule. Aga kindlalt me ei tea,” ütles Milley teisipäeval.

Ajaleht Washington Post on kirjutanud USA välisministeeriumi telegrammidest 2018. aastast, milles väljendatakse muret Wuhani Viroloogiainstituudi biolabori juhtimise ja ohutuse üle. Välisminister Mike Pompeo ei lükanud nende telegrammide sisu ümber, aga ei kinnitanud ka, et need näitavad mingit seost Covid-19-ga.

„Hiina Kommunistlik Partei ei andnud ameeriklastele ligipääsu, kui me seda vajasime sellel kõige õigeaegsemal hetkel päris alguses,” ütles Pompeo varem sel nädalal. „Siis teame me, et neil on see labor. Me teame märgade (värske toidu) turgude kohta. Me teame, et viirus ise on pärit Wuhanist. Seega kõik need asjad koonduvad kokku. On veel palju, mida me ei tea ja see on see, millest president täna rääkis. Me peame teadma vastuseid nendele asjadele.”