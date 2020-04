CNN: USA koroonaviiruse tippekspert tuli tapmisähvarduste pärast pideva kaitse alla võtta

Üks õiguskaitseorganite ametnik ütles CNN-ile, et tervishoiuministeeriumi korravalveharu (HHS) peainspektor palus abi ähvarduste tõttu Fauci aadressil. USA justiitsministeeriumi Tunnistajakaitsebüroo (US Marshals Service) andis seejärel HHS-i töötajatele volitused tegutseda Fauci ihukaitsjana.

Allikas kinnitas eelmisel nädalal CNN-ile, et Fauci kodu juures valvab pidevalt mitu Washingtoni politseinikku. Allikas lisas, et nähtav politseivalve oli reageering lisanduvatele ähvardustele Fauci vastu.

Eilsel Valge Maja koroonaviiruse pressikonverentsil küsiti Faucilt, kas tema või Valge Maja koroonaviiruse koordinaator Birx on saanud mingeid ähvardusi ja kas neile on antud ihukaitse. Fauci ütles, et ei saa sellele vastata, ja palus pöörduda HHS-i peainspektori poole.

Faucile segas kiiresti vahele Trump, kes ütles, et USA kõige nähtavam nakkushaiguste ekspert ei vaja kaitset.

„Ta ei vaja julgeolekut, kõik armastavad teda,“ ütles Trump. „Peale selle oleksid nad suures jamas, kui nad ründaksid.“

Siiski ei ole Fauci soovitused Trumpile hoida riiki nii lukustatuna kui võimalik meeldinud kõige tulihingelisematele parempoolsetele häältele.