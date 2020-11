CNN: Trumpi administratsiooni praegused ja endised ametnikud võtavad vaikselt Bideni meeskonnaga ühendust

Ametkond nimega General Services Administration ei ole endiselt Bideni võitu presidendivalimistel tunnistanud ega võimu üleminekuga ametlikult algust teinud. Selle tagajärjel puudub Bidenil ja tema meeskonnal ligipääs föderaalagentuuridele, finantseering ja ligipääs salajastele luureandmetele.

Üks endine Trumpi administratsiooni ametnik ütles CNN-ile, et Bideni ülevõtmismeeskonnaga kontakteerumist peetakse riigi ees oma kohuste täitmise parteilistest kaalutlustest ettepoole seadmiseks. Sellised vestlused ei ole allikate sõnul küll nii detailsed, kui ametlikud briifingud, aga need aitavad Bideni meeskonna liikmetel vähemalt aimu saada küsimustest, millega peavad pärast ametisse astumist tegelema hakkama.

Teine endine Valge Maja ametnik, kes lahkus mõned kuud tagasi, ütles, et kirjutas isiklikult e-kirja isikule, kes tema arvates hakkab Bideni administratsioonis täitma samasugust rolli, ja pakkus abi.

Üks administratsiooni praegune ametnik kinnitas CNN-ile, et on olnud mitteametlik kontakteerumine Trumpi ja Bideni meeskondade vahel. „Mitte midagi sellist, mis meile häda kaela tooks,” ütles ametnik. „Ainult abipakkumine. Nad teavad, mida me mõtleme, ja seda, mida me saame ja ei saa teha või öelda.”

Ametniku sõnul ei ole ole aga kontakti võtmine seni sisulisi vestlusi kaasa toonud.

Sellist kontakteerumist kinnitas ka üks Bideni kõrgetasemeline nõuandja, kes aga keeldus lähemalt kommenteerimast. Teine Bideni abi ütles, et see on teretulnud ning see kasvab mitmel juhul välja varem olemas olnud suhetest konkreetsetes valdkondades.

Siiski ei asenda see traditsioonilist võimu ülevõtmise protsessi.