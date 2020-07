CNN: Trump ei taha Venemaa kohta midagi halba kuulda, mistõttu räägitakse talle ohtudest üha vähem

Otsuste tegemine selle kohta, kuidas kasutada suuliste briifingute piiratud aega, oli USA luureametnike jaoks keeruline. Üks endine kõrge luureametnik, kes töötas Trumpi administratsioonis, seletas, et agentuuride töö on esitada presidendile kõige laialdasem vaade kõigile ohtudele, millega USA vastamisi on. Kui presidendi kinnisidee oli vaid üks oht, ei kuulanud ta selle ametniku sõnul luureandmeid teiste ohtude kohta, millisel juhul oli võtmetähtsusega kommunikatsiooniliin luureagentuuride ja ülemjuhataja vahel kahjustatud või kadunud.

Briifijad otsustasid seetõttu reserveerida oma piiratud võimalused selliste luureandmete esitamiseks aegadele, kui ohud olid kõige tõsisemad.

„Ära kunagi niisama Venemaad puuduta, otsusta, millal see on otsustava tähtsusega,” ütles see endine luureametnik, kirjeldades luurekogukonna lähenemist Trumpi suulistele briifingutele. „Jäta see ajaks, kui see on oluline.”

Lõpptulemus oli see, et USA president kuulis vähem, mitte rohkem, ohtude kohta, mis lähtuvad riigi ühest ohtlikumast vastasest. Riikliku julgeoleku personali hulgas viis see hirmuni, et president muutub üha vähem teadlikuks Venemaa ohust, kuigi luureandmed kinnitasid, et Venemaa käitus üha halvemini.

„See tekitab isetäituva ennustuse, kus ta kuuleb üha vähem seda, mida ta ei taha kuulda, ja hakkab seetõttu üha rohkem uskuma, et venelased ei tee midagi halba,” ütles Riikliku Julgeoleku Nõukogu endine kõrgetasemeline liige, selgitades, et kui Trump väitis hiljem avalikkuse ees, et ta ei ole näinud tõendeid Venemaa agressiooni kohta, rääkis ta mõnikord tõtt. Põhjus aga, miks ta ei olnud neid tõendeid näinud, oli see, et neid ei oldud talle näidatud, sest kardeti, et need kutsuvad esile negatiivse reaktsiooni.