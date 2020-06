CNN: Pentagonis tuntakse Trumpi sõjaväe tänavale toomise plaanide üle sügavat muret

Trump teatas Valge Maja roosiaias, et kui osariikide või linnade juhid keelduvad astuma samme, mis on vajalikud elanike elude ja vara kaitsmiseks, rakendab ta ülestõususeadust (Insurrection Act) aastast 1807, mis lubab presidendil tsiviilrahutuste mahasurumiseks USA sõjaväge kasutada.

CNN-i teatel on see mõnedele Pentagoni ametnikele süvalt vastumeelne ning nad on püüdnud reageerida, väites, et olukord ei nõua tegevsõjaväelaste kasutamist enne, kui osariikide kubernerid selgelt põhjendavad, et selliseid jõude on vaja.

Ühe riigikaitseametniku sõnul soovitakse väga, et vastutavad oleksid kohalikud korrakaitsejõud. Ta viitas seadustele, mis keelavad sõjaväel tegelda korrakaitsega USA-siseselt.

Avaliku korra tagamise missioonidesse suhtuvad ebamugavustundega ka mõned rahvuskaartlased, märgib CNN. Neid on praegu USA-s mobiliseeritud rohkem kui kunagi varem ajaloos.

„Ma usun, et meie Ameerikas ei peaks harjuma ega leppima sellega, et vormis sõjaväelased ollakse sunnitud panema olukorda, kus nad peavad kindlustama inimesi Ameerika Ühendriikide sees,” ütles pühapäeval ajakirjanikele Georgia rahvuskaardi peaadjutant, armee kindralmajor Thomas Carden. Ta lisas, et kuigi seda tehakse rõõmu ja auga, on see märk selle kohta, et USA peaks riigina paremini hakkama saama.

Trump karmistas eile oma retoorikat sõjalise jõu kasutamise kohta meeleavaldajate üle „domineerimiseks” ja ütles välja, et soovib, et Ameerika linnades oleksid „okupeerivad jõud”. Hiljem kasutas rahvuskaart Valge Maja juures rahumeelse rahvahulga vastu pisargaasi ja kummikuule.

Tsiviilameteid pidavad ja töö kõrvalt väljaõpet saavad rahvuskaartlased kaasatakse tavaliselt nende koduosariikides kuberneride või föderaalvalitsuse poolt, kes otsustavad iga missiooni pikkuse. Erinevalt tegevsõjaväelastest saab rahvuskaartlasi kuberneri käsul kaasata korrakaitsetegevusse. Tegevväelastel on see keelatud, välja arvatud juhul, kui president rakendab eelpool mainitud ülestõususeadust.

Kindralmajor Carden ütles korrakaitseülesannete kohta järgmist: „Kõigist asjadest, mida mul on viimase 34+ aasta jooksul vormiriietuses teha palutud, on see minu nimekirja lõpus.” Rääkides oma kogemustest Georgias tunnistas Carden siiski, et asjaolud nõudsid seda, ja ta usub, et rahvuskaardi kohalolekul on märkimisväärne heidutav ja rahustav mõju.