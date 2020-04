CNN: New Yorgi matusebüroo juurest leiti neljast veokist 60 surnukeha

Andrew Cleckley matusebüroo oli ülekoormatud ja seal lõppes ruum kremeerimist ootavate surnukehade hoidmiseks. Seetõttu kasutati nende hoidmiseks veokeid, teatas teine allikas.

Vähemalt ühel veokil ei olnud külmutust ja surnukehi jahutati jääga, teatasid allikad.

„Nagu peaaegu kõik andsid nad oma parima, et hakkama saada,” ütles üks allikas.

New Yorgi linn on olnud USA koroonaviiruse pandeemia epitsenter juba nädalaid. Linna veebilehe andmetel on seal kinnitatud ja tõenäolisi Covid-19 surmajuhtumeid 17 589.

Võimud ootavad vahendeid surnukehade paigutamiseks suuremasse veokisse, teatas kaks allikat.

Linnal on külmutusveokeid, mida matusebürood võivad kasutada, kui on ülekoormatud, ja linn saatiski ühe kõnealuse matusebüroo juurde, teatas kohalik telejaam WABC.

„Matusebüroodelt nõutakse, et nad hoiaksid matuseid või muud viimsesse puhkepaika paigutamist ootavaid lahkunuid asjakohastes tingimustes ja järgiksid rutiinseid nakkuse ennetamise ja kontrolli abinõusid,” ütles New Yorgi osariigi tervishoiuamet oma avalduses.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!