CNN: Melania Trump soovitab Donald Trumpil valimiskaotusega leppida

CNN vahendab, et siseringi kuuluva allika hinnangul on Melania üks neist, kes soovitab tal pigem tunnistada, et kaotas ning Joe Bidenist saab järgmine Ameerika Ühendriikide president. Avalikult pole Melania valimistulemuse teemal sõna võtnud, küll aga arutab seda lähiringkonnas.

Ka presidendi nõunik ja tema tütre Ivanka abikaasa Jared Kushner olla soovitanud, et parem on tunnistada Joe Bideni võitu.

Seni pole Trump aga seda käiku teinud, vastupidi. Täna alustas ta oma päeva sellega, et tsiteeris Twitteris advokaati Jonathan Turleyt, kelle sõnul tuleks tõendamata valimispettuse süüdistusi uurida. "Meil on selles riigis olnud ajalooliselt valimistega probleeme," vahendas Trump Turley sõnu, kes juhtis tähelepanu just muredele võtmeosariigis Pennsylvanias. Hiljem on ta säutsunud veel väidetavate pettuste kohta.

Biden aga kuulutati eile presidendivalimiste võitjaks. Oma võidukõnes kutsus ta üles lõpetama eri osapoolete vaenlastena kohtlemist, rõhutades vajadust teha demoniseerimise ajastule lõpp.