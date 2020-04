CNN: Kim Jong-un käis operatsioonil ja on raskes seisundis

Kim Jong-un jättis hiljuti vahele oma vanaisa Kim Il-sungi sünnipäeva tähistamise 15. aprillil, mis tekitas spekulatsioone tema tervisliku seisundi kohta. Teda nähti viimati neli päeva enne seda, 11. aprillil valitsuse koosolekul.

USA riiklik julgeolekunõukogu ja riikliku luuredirektori büroo keeldusid esmaspäeval teemat CNNile kommenteerimast. CNN pöördus kommentaaride saamiseks ka CIA ja välisministeeriumi ning Lõuna-Korea vastavate organisatsioonide poole, ent seni tulutult.

Ühest maailma viimastest paariariikidest Põhja-Koreast luureandmete kogumine on lääneriikide jaoks äärmiselt keeruline - see on kahtlemata üks USA luure kõige keerulisemaid sihtmärke.

Põhja-Korea kontrollib pedantliku täpsusega oma juhti ümbritsevat teavet - see ei tule ka üllatusena, arvestades, et viimast koheldakse riigis peaaegu nagu jumalust. Juhi eemalolek ametlikust riigimeediast tekitab sageli spekulatsioone ja kuulujutte tema tervise kohta. Põhja-Koreal ei ole vaba ajakirjandust ja riigi juhtimisest on sageli vähe teada. Analüütikud peavad suuresti piirduma riigimeedia poolt väljaantavate pressiteadete lugemise ja propagandavideote vaatamisega, saamaks mingitki aimu sealse olukorra kohta.

Viimati ilmus lõik Kimist Põhja-Korea riigimeedias 11. aprillil. 15. aprill - Põhja-Korea tähtsaim püha, riigi asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäev - saabus ja läks aga mööda ilma, et olnuks kuulda riigipea liikumistest.

Eksperdid pole kindlad, mida järeldada Kimi puudumisest kõigilt tema vanaisa sünnipäeva tähistavatelt pidustustelt. Varasemast on teada, et kui Põhja-Korea juhid neile olulistele pidustustele ei ilmu, võib see tähendanud suuri arenguid. Kuid vahel on see osutunud ka ei millekski.

"Viimasel ajal on Kimi tervise (suitsetamine, süda ja aju) kohta käinud mitmeid kuulujutte. Kui Kim hospitaliseeriti, selgitaks see, miks ta ei viibinud olulistel 15. aprilli pidustustel," ütles CIA endine Põhja-Korea osakonna juhataja vanemteadur Bruce Klingner Heritage Fundist. "Aastate jooksul on Kim Jong-uni või tema isa kohta levinud mitmeid vale-kuulujutte nende tervise kohta. Üle jääb vaid oodata ja vaadata."