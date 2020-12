CNN ja Bellingcat paljastasid väidetavad FSB agendid, kes jälitasid Navalnõid enne mürgitamist

Uurides tuhandeid telefoniandmeid koos lennu- ja muude dokumentidega, mille Bellingcat oma valdusse sai, on kuude jooksul tuvastatud osalenud agendid ning nende taustad, kommunikatsioonid ja reisid, vahendab CNN.

Bellingcat ja CNN on kindlaks teinud, et FSB mürkide meeskond koosneb 6-10 agendist, kelle hulgas on kvalifitseeritud arstid, toksikoloogid ja parameedikud.

Navalnõid jälitanud tavaliselt 30. ja 40. aastates FSB agendid reisisid CNN-i teatel enamasti kolmeliikmelistes gruppides ja lendasid Navalnõid jälitades paralleelsete lendudega. Nad kasutasid kõnekaardiga telefone.

Nende üksus asub silmatorkamatus beeži värvi kompleksis Moskva kaguosa Akademika Vargi tänaval. Tegemist on FSB kriminalistikainstituudi peakorteriga. On olemas ka teine kindlustatud kompleks Moskva idapiiril.