CIA kasutas külma sõja ajal tuvisid luuretegevuseks Venemaal

Toimikutest selgub, kuidas tuvisid koolitati salajasteks missioonideks, et pildistada Nõukogude Liidus tundlikke objekte, vahendab uudistekanal BBC.

Dokumentidest tuleb välja ka, kuidas vareseid kasutati aknalauale pealtkuulamisseadete heitmiseks ja delfiine treeniti veealusteks luuremissioonideks.

CIA arvas, et loomad suudavad luureagentuuri salajaste operatsioonide tarbeks täita "ainulaadseid" ülesandeid.

1970ndate operatsioon kandis koodnimetust Tacana ja see nägi ette pisikeste kaameratega tuvide kasutamist fotode tegemiseks Venemaal.

CIA kasutas ära asjaolu, et alandlikul tuvil on hämmastav võime - peaaegu supervõime. Neid võib viia paika, kus nad pole kunagi varem olnud, aga nad leiavad endiselt tee tagasi koju - isegi, kui see jääb sadade kilomeetrite kaugusele.

Tuvide kasutamine sidepidamiseks sai alguse tuhandete aastate eest, kuid just esimeses maailmasõjas hakati neid kasutama luureandmete kogumiseks.

Operatsioon Tacana kasvas välja 1960ndatel tehtud uuringutest, mis käsitlesid erinevate loomade kasutamist. CIA koolitas vareseid kuni 40-grammiste väikeste esemete toimetamiseks kohtadesse, kuhu ei olnud võimalik inimestel ligi pääseda.

Sihtmärgi tähistamiseks kasutati vilkuvat punast laserkiirt ja spetsiaalne lamp tõmbas linnu tagasi. Ühel korral paigutas CIA linnu abiga pealtkuulamisseadme ühe hoone aknalauale ka Euroopas.

CIA uuris ka seda, kas rändlinde saab kasutada selleks, et tuvastada, kas Nõukogude Liit on katsetanud keemiarelvi.

Varem teatatud operatsioon nimega Acoustic Kitty hõlmas kuulamisseadmete paigutamist kassi sisse.

1960. aastatel näitasid toimikud, et CIA kaalus delfiinide kasutamist sadamasse tungimiseks, olgu siis mehitatult või mehitamata.