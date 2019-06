Christchurchi mošeetulistaja Brenton Tarrant ei tunnistanud end üheski kuriteos süüdi

Kohtunik Cameron Mander teatas, et kohtuprotsessi alguseks on määratud järgmise aasta 4. mai ning Tarranti vahi all hoidmise tähtaega on pikendatud järgmise eelkohtuistungini 16. augustil, vahendab BBC News.

Kui Tarrant aprillis viimati kohtu ees käis, määrati talle vaimse tervise hindamine, et teha kindlaks, kas ta on süüdiv. Kohtunik Manderi sõnul ei ole aga kohtualuse võimega kohtuprotsessil osaleda mingeid probleeme.

Eelmisel nädalal kõrvaldati piirang Tarranti nägu kujutavate fotode avaldamiselt.

Tarrant vahistati 15. märtsil tulistamiste eest Al Noori mošees ja Linwoodi islamikeskuses Christchurchis.

Väidetavalt sõitis ta kõigepealt Al Noori mošee juurde, parkis auto selle lähedale ja hakkas tulistama juba mošee sissepääsu poole kõndides.

Tarrant tulistas väidetavalt mehi, naisi ja lapsi mošees umbes viis minutit. Oma tegevusest tegi ta Facebookis otseülekande.

Seejärel sõitis kahtlusalune väidetavalt umbes viie kilomeetri kaugusele Linwoodi mošeesse ja tappis veel inimesi.

Tarrantit hoitakse praegu isolatsioonis Aucklandi Paremoremo vanglas, mida peetakse Uus-Meremaa karmimaks.