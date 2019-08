Christchurchi massitulistajal õnnestus vanglast kiri saata

Kuueleheküljeline kiri postitati sel nädalal veebilehele 4chan, mis on saanud kurikuulsaks valge rassi ülimuslikkuse pooldajate ideede levitamiskohana. See toimus tundlikul ajahetkel, kui tulistajad USA-s ja Norras on nimetanud Tarrantit oma eeskujuks, vahendab Associated Press.

Kiri näib olevat kirjutatud pliiatsiga väikestele märkmikulehtedele ja on adresseeritud „Alanile” Venemaal. Suur osa sellest on suhteliselt süütu ja räägib Tarranti 2015. aastal toimunud kuuajasest reisist Venemaale. Aga kirjas hoiatatakse ka, et tulemas on „suur konflikt”.