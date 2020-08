Christchurchi massimõrvar ei näidanud ohvrite lähedastega kohtudes emotsioone

Praegu 29-aastane Austraalia kodanik Tarrant tunnistas end tänavu märtsis süüdi 51 mõrvas, 40 mõrvakatses ja terroriakti sooritamises. Paremäärmuslasest terrorist kandis poolautomaatsete relvade abil sooritatud rünnakut üle ka Facebooki vahendusel ja levitas internetis oma vaateid tutvustavat „manifesti.”

Kohtuistungil kuulati ohvrite lähedaste ja ellujäänute avaldusi, mille puhul Tarrant ei näidanud üles märkimisväärseid emotsioone, märgib Reuters.

Prokuröri sõnul ütles Tarrant pärast vahistamist politseile, et tahtis moslemite seas hirmu tekitada ja kahetseb, et ei suutnud rohkem inimesi tappa. Samuti märkis Tarrant, et plaanis mošeed põlema süüdata. Prokurör tõi Tarranti teguviisi näiteks noorima tapetud ohvri, kolmeaastase Mucaad Ibrahimi, kes tapeti kahe hoolikalt sihitud lasuga.

Mõrvas süüdimõistetut ootab Uus-Meremaal vältimatut eluaegne karistus. Lisaks saab kohust võtta süüdimõistetult ka õiguse armuandmist taotleda. Riigi senises ajaloos pole seda klauslit ühegi mõrvari puhul kasutatud. Tarrantil on enne otsuse väljakuulutamist õigus teha ka avaldus. Otsus tuleb eeldatavasti neljapäeval.