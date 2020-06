Chicago linna jahmatas 60 aasta vägivaldseim päev: surma sai 18 inimest

Traagiline nädal tuli ajal, mil üle USA avaldatakse meelt rassismi ja politseivägivalla vastu. 31. mail jättis oma elu 18 inimest, tehes sellest kõige vägivaldsema päeva Chicagos viimase 60 aasta jooksul, vahendab ajaleht The Chicago Sun.

Maikuu viimasel nädalavahetusel, 29. maist kuni 31. maini, leidis Chicagos kokku aset 25 tapmist. Elu jättis hulk noori, sealhulgas mitu 18-aastast ja üks 20-aastane. Vigastatute seas oli üks 15- ja kolm 17-aastast.

Aasta tagasi samal päeval sai viga oluliselt vähem, 52 inimest, kellest kaheksa hukkus. Ka eelmine nädalavahetus möödus rahutult, kui maha lasti 10 inimest, sh 16-aastane poiss, ja sai vigastada veel 39 inimest.

Andmed on pärit Chicago kriminoloogialaborist, mis on tegelenud vastava statistika tegemisega juba viimased 60 aastat. Teadusdirektor Max Kapustini sõnul pole midagi sellist varem nähtud. "Tuleb tõdeda, et seda on keeruline isegi kuidagi selgitada. See on kaugel sellest, mida me varem näinud oleme," tõdes Kapustini.

Mailõpu relvavägivald kutsus esile mälestused 1968. aasta meeleavaldustest, kui rahutused ja rüüstamised levisid Chicagos pärast Martin Luther Kingi mõrva. „Üks erinevus võrreldes toonasega on see, et toona oli tegemist afroameeriklaste kogukonnaga. Tänavu on see nii valge kui must. Tegelikult on nendes meeleavaldustes üle maailma rohkem valge- kui mustanahalisi,” rääkis ühe USA kuulsaima kodanikuaktivisti poeg Martin Luther King III. "See juhtum on mõjutanud kogu maailma."