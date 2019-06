Caravaggio „kadunud meistriteos” on taas kadunud, seekord tundmatu rikkuri valdusse

Maali 2014. aastal ühelt avastanud oksjonipidaja Marc Labarbe´i sõnul ostis teose ühele suurele muuseumile lähedalseisev välismaalasest kunstikoguja. Oksjonilehe La Gazette Drouot hinnangul võis ostja teose eest maksta kuni 132 miljonit eurot.

Ligikaudu samasuguse väärtuse on maalile omistanud vanade meistrite ekspert, prantslane Eric Turquin, kelle sõnul maalis Caravaggio teose 1606. aastal. Osa eksperte on aga kahtlustanud, et maali autor on hoopis flaamlane Louis Finson, kes võis selle valmistada Caravaggio koopiana. Turquin jääb oma hinnangule siiski kindlaks.

2017. aastal müüdi New Yorgis 450 miljoni dollari eest Leonardo da Vinci teos „Salvator mundi” („Maailma päästja”). Tänavu juunis teatas portaal Artnet, et maal asub Saudi kroonprintsi Mohammadi luksusjahil Serene.