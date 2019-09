Cameron: Johnson toetas Brexitit ainult poliitilise kasu nimel

Ajaleht The Sunday Times avaldas katke Cameroni värskest memuaarist, milles endine peaminister kirjeldas ka kabinetiminister Michael Gove'i kui "vahtu õhutavat faragisti", viidates paremäärmuslikule Nigel Farage'ile.

Ta nimetas mõlemat "populistlikeks, asjatundjaid hävitava ja tõde väänava ajastu saadikuteks".

Samuti süüdistas ekspeaminister Cameron Gove'i truudusetus enda ja Johnsoni suhtes.

"Tema puhul jäi silma üks kvaliteet: truudusetus. Truudusetus minu vastu - ja hiljem ebalojaalsus Borisi suhtes."

Cameron kirjutab oma memuaarides ka, et kui tänane peaminister Johnson otsustas, kas toetada Euroopa Liitu jäämist või sellest lahkumist, oli ta mures, millisel oleks tema jaoks parim väljavaade poliitiliselt.

"Ta ei tahtnud riskida sellega, et lubab parteile armsama trooni võita kellelgi teisel ​​- eriti kui selleks peaks olema Michael Gove."

Tooride endine juht lisab: "Järeldus, mis mulle silma jäi, olu see, et ta (Boris Johnson) riskis, toetades kampaaniat, millesse ta ei uskunud, sest see aitas kaasa tema poliitilisele karjäärile."

Cameroni lisas, et eraviisiliselt tõi Johnson, kes on peaministrina korduvalt öelnud, et Suurbritannia peab 31. oktoobril EL-ist tingimusteta lahkuma, välja võimaluse korraldada uus referendum pärast värskeid läbirääkimisi blokiga. Täna ta seda avalikult ei toeta.