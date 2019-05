Cambridge’i uurija Hollandi lehele: Helmede „hea tuju märk” on parempopulismi õpikust

Kuigi parempopulistlikes ringkondades räägitakse, et see märk on mõeldud vasakliberaalide trollimiseks, ei ole see enam mingi nali, leiab Cambridge’i ülikooli Lääne-Euroopa parempopulistlike erakondade uurija Léonie de Jonge.

„Seda peab tõsiselt võtma. Parempopulistid lubavad endale selliseid asju, kui nad kord juba valitud on. Nad mängivad kahemõttelisusega, nagu teeb ka Baudet (Hollandi parempopulistliku erakonna Demokraatia Foorum (FvD) esimees Thierry Baudet – toim). Tekitatakse skandaal ja seejärel tõmbutakse tagasi. Seega pärast avalikkuse tähelepanu saamist. Eesti puhul oli see selgelt märk nende paremäärmuslikele järgijatele. Aga see on alati kahemõtteline ja seetõttu läheb see läbi. Vahepeal käemärk normaliseerub. See on tegelikult parempopulismi õpikust,” kommenteeris de Jonge.