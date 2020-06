Californias rahutuste ajal politseiniku tapnud mees osutus paremäärmuslaseks, kes tahtis õhutada rassisõda

Kinnipidamisel tappis Carrillo veel ühe korravalvuri ja haavas teist.

Oaklandis tema ohvriks langenud korravalvurid töötasid föderaalses kaitseteenistuses (FPS) ning tegelesid rahutuste ajal Oaklandi kohtumaja turvamisega.

Majast kaubikuga mööda sõitnud Carrillo avas nende pihta tule, tappes 53-aastase David Patrick Underwoodi ja haavates tema kolleegi. FBI sõnul kasutas kurjategija tapmiseks isetehtud summutiga automaatrelva. Kaasosalisena arreteeriti kaubikut juhtinud 30-aastane Robert A. Justus Jr.

Valge kaubik tulistamise hetkel valvekaamera lindil Foto: AP/FBI

Uurijad leidsid Carrillo arvutist ohtralt paremäärmuslikku materjali, sealhulgas nn “boogaloo” liikumise meeme, mis kutsuvad üles rassisõda õhutama. Underwood oli mustanahaline. Carrillo on ametilt sõjaväelane, tal on USA õhujõududes seersandi aukraad. Mees arreteeriti 6. juunil Santa Cruzi maakonnas pärast seda, kui korravalvurid said vihje valge kaubiku kohta, kus hoitakse relvi ja lõhkeainet.

Carrillo kodu juurs toimunud tulevahetuse käigus sai surma šerifijaoskonna seersant Damon Gutzwiller ning veel üks korravalvur sai haavata. Majas toimus ka plahvatus. Samuti haavatud Carrillol õnnestus tagaajamise käigus auto ärandada ja peeti hiljem kinni. Justus andis end ise üles.