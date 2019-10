Californias ootab põlenguohu tõttu ennetavalt elektrita jäämine veel 1,5 miljonit inimest

Pacific Gas & Electric (PG&E) on juba niigi järelevalveorganite uurimise all 970 000 kliendi elektrita jätmise eest, vahendab BBC News.

PG&E teatas, et veel 650 000 kinnistut jääb täna ettevaatusabinõuna elektrita tugeva tuule tõttu.

Tuule õhutatud maastikupõlengud lõõmavad samal ajal California kahes osas.

Tuhandetel elanikel Los Angelese rikka Brentwoodi piirkonna lähedal on kästud evakueeruda eile alanud põlengu tõttu.

Kiiresti liikuva Getty põlengu tõttu on pidanud põgenema näiteks filminäitleja ja poliitik Arnold Schwarzenegger ja korvpallitäht LeBron James.

Põhja pool Sonoma maakonnas on suurem põleng sundinud kodudest lahkuma 180 000 inimest.

Eile teatas järelevalveorgan ametliku juurdluse algusest selle kohta, kas energiafirmad on rikkunud reegleid, kui on ennetavalt voolu välja lülitanud hinnanguliselt 2,5 miljonil inimesel.

Ei nimetatud ühtki firmat, aga analüütikud peavad vastutajaks PG&E-d.

970 000 kinnistust, mida viimased elektrikatkestused puudutasid, sai alla poole esmaspäeval voolu tagasi.

Vaatamata kriitikale, et ennetavad elektrikatkestused on liiga laialdased ja liiga häirivad, teatas PG&E, et neid tuleb täna ja homme lisa, sest endiselt on oodata tugevaid tuuli.