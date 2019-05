Californias jäi ellu ilmale tulles 245 grammi kaalunud laps

Tüdruk, kelle haigla personal nimetas Saybieks, sündis 23 nädalat ja kolm päeva pärast raseduse algust San Diego Sharp Mary Birchi haiglas, vahendab AFP.

Arstid ütlesid lapse isale, et tal on umbes tund aega tütrega koos veetmiseks enne, kui ta sureb.

„Aga see tund muutus kaheks tunniks, mis muutus päevaks, mis muutus nädalaks,” ütles lapse ema haigla avaldatud videos.

Arstide sõnul toodi laps ilmale möödapääsmatu keisrilõikega detsembris, sest tõsised raseduse komplikatsioonid seadsid tema ema elu ohtu. Tavaliselt kestab rasedus umbes 40 nädalat.

Pärast ligi viit kuud haigla vastsündinute intensiivraviosakonnas sai Saybie sel kuul koju, kaaludes 2,2 kilogrammi.

„Ta on ime, see on kindel,” ütles üks lapse eest hoolitsenud õdedest Kim Norby.

Sündides mahtus Saybie ära peopesale.

Arstide sõnul võib lapse ellujäämise taga olla see, et pärast ilmaletulekut ei olnud tal mingeid tõsiseid komplikatsioone.

„Saybiel ei olnud põhimõtteliselt ühtki meditsiinilist väljakutset, mida tüüpiliselt mikroenneaegsetega seostatakse, mille hulgas võivad olla ajuverejooksud ning kopsu- ja südameprobleemid,” teatas haigla.

Maailma väikseimana sündinud ja ellu jäänud laste registrit peab USA Iowa ülikool. Varasemat rekordit hoidis 2015. aastal Saksamaal sündinud laps, kes kaalus seitse grammi rohkem kui Saybie.