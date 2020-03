California rannikul ei pääse sadamasse ristluslaev, kus võetakse koroonaviiruse proove

„Nad ütlevad, et me kodus püsiksime, aga kuni eilseni ei öelnud mulle keegi, et ma kodus püsiksin,” lisas Cadiz. „Me käisime Sacramentos, me käisime Martinezis, me käisime Oaklandis. Me sõitsime rongiga ristluselt koju. Ma tõesti loodan, et meie proov on negatiivne, et keegi ei oleks nakatunud.”

USA kongress kiirustab vastu võtma hädaabipaketti koroonaviirusega võitlemiseks. Valge Maja tunnistas aga, et riigis ei ole piisavalt proovide võtmise võimalusi.

USA-s on seni teatatud umbes 200 nakatumisjuhtumist ja surnud on 12 inimest. Üheksa neist on surnud ühes hooldekodus Washingtoni osariigis Seattle’is. Nakatunuid on 20 osariigis.

Arenguid mujal:

- Egiptus avastas 12 koroonaviiruse juhtumit ristluslaeval Niilusel

- Esimestest juhtumistest teatasid Vatikan ja Serbia

- Iraani ametlik surnute arv kasvas 124-ni. Nakatumisjuhtumeid on seal 4747

- Kogu Lähis-Idas jäeti ära moslemite reedesed palved

- Iisrael ja Palestiina omavalitsus panid karantiini Petlemma linna, kus koroonaviirus avastati seitsmel inimesel