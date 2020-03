California kuulutas pärast koroonaviiruse surmajuhtumit välja eriolukorra

Surnud California mees puutus viirusega kokku ilmselt eelmisel kuul ristluslaeval Princess Cruise, mis väljus San Franciscost ja külastas Mehhikot.

Laevale on antud korraldus naasta San Franciscosse.

USA asepresident Mike Pence, kes juhib riigi koroonaviiruse töögruppi, ütles eile, et igalt ameeriklaselt võidakse võtta koroonaviiruse proov, kui arst selleks korralduse annab.

Mõned tervishoiuametnikud on süüdistanud president Donald Trumpi administratsiooni liiga aeglases reageerimises haiguspuhangule.

Pence ütles, et USA Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC) tühistavad praegused piirangud proovide võtmisele ja koostavad uued juhised nende kontrollimiseks, kes kardavad, et on nakatunud.

Laboratooriumid kinnitavad samas, et nende võime proove analüüsida on piiratud. On ka maksumuse küsimus. Teatatakse, et tervisekindlustust mitteomavad ameeriklased peaksid proovi eest maksma kuni tuhat dollarit.

USA kongressi esindajatekoda kiitis eile heaks 8,3 miljardi dollari eraldamise koroonaviirusega võitlemiseks.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

