California kuberner kehtestab surmanuhtluse täideviimisele moratooriumi

Newsomi täidesaatev korraldus tõkestab osariigil surmanuhtluste täideviimise. Praegu on Californias otsuse täideviimist ootamas 737 surmamõistetut, mis on suurim arv USA osariikide hulgas. Korraldusega suletakse hukkamiskamber San Quentini osariigivanglas. Ühtki kinnipeetavat aga ei vabastata ning süüdimõistvaid otsuseid ega karistusi ei muudeta, vahendab Los Angeles Times.

Enne Newsomi on surmanuhtlusele moratooriumi kehtestanud Oregoni, Colorado ja Pennsylvania kubernerid.

Newsomi tegu on aga vastuolus California valijate väljendatud tahtega, kes on viimase kuue aasta jooksul kaks korda surmanuhtluse kaotamise maha hääletanud ja eelistanud apellatsiooniprotsessi kiirendamist.

„Meie surmanuhtluse süsteem on olnud kõigi mõõdupuude järgi läbikukkumine,” ütleb Newsom oma kõnes. „See on diskrimineerinud süüaluseid, kes on vaimuhaiged, mustad ja pruunid või ei saa endale lubada kallist juriidilist esindamist. See ei ole toonud mingit kasu avalikule ohutusele ega ole sellel väärtust heidutusena. See on raisanud miljardeid maksumaksjate dollareid.”

Newsom viitab ka sellele, et kriminaalõigussüsteem on altis vigadele ning valgeid tapnud mõistetakse surma suurema tõenäosusega kui musti või latiinosid tapnud.