California kehtestas taas ranged koroonapiirangud avalikele asutustele ja äridele

Kuberner Gavin Newsom andis eile korralduse peatada kõik tegevused siseruumides restoranides, baarides, meelelahutusasutustes, loomaaedades ja muuseumides. Mõnedes California maakondades suletakse ka kirikud, spordiklubid ja juuksurisalongid, vahendab BBC News.

Californias on kokku registreeritud üle 330 000 Covid-19 juhtumi. Surnud on üle 7000 inimese.

Piirangute taaskehtestamise ligi 40 miljoni elanikuga osariigis kutsus esile positiivse testi andnud inimeste arvu 20-protsendine kasv viimase kahe nädala jooksul. Üha rohkem californialasi vajab ka intensiivravi.

Demokraadist kuberner Newsom hoiatas eile, et viirus ei kao lähiajal kuhugi.

„Ma loodan, et kõik me teadvustame, et kui me hoiame endiselt kinni mingist arvamusest, et kui läheb soojaks, kaob see kuidagi ära või et see võtab suvekuudel või nädalavahetustel puhkuse, siis see viirus ei ole teinud kumbagi,” ütles Newsom. „Me nõuame alates tänasest kõigis maakondades tegevuse sulgemist siseruumides, operatsioonide sulgemist siseruumides järgmistes sektorites: restoranid, veinikeldrid, degusteerimisruumid, kinod, perekondlikud meelelahutuskeskused, loomaaiad ja muuseumid, kaardimängupaigad ning kõigi baaride sulgemist. Seda California osariigi kõigis maakondades.”

California rangeid karantiinimeetmeid lõdvendati mais ja juunis, kui maakondades, mis vastasid ohutuskriteeriumidele, avati taas restoranid, baarid ja spordikeskused.

Newsomi eeskuju võivad järgida ka teised osariigid, sest nakatumine USA lõunaosas kasvab jätkuvalt.

Kogu USA-s on praegu Johns Hopkinsi ülikooli andmetel üle 3,3 miljoni kinnitatud nakatumisjuhtumi ja üle 135 000 surmajuhtumi.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!