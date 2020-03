California andis käsu kodus püsida, New Yorgi linnapea rääkis nakatumisplahvatusest

Varem hindas Newsom, et enam kui pool osariigi 40 miljonist elanikust võib järgmise kahe kuu jooksul koroonaviirusesse nakatuda, vahendab BBC News.

Kogu USA-s on viirus nõudnud 205 inimelu ja nakatunud on üle 14 000 inimese.

„See on hetk, kui me peame tegema karme otsuseid. Me peame tegelikkust tunnistama,“ ütles Newsom.

California on esimeste USA osariikide hulgas, mis kehtestab üleüldised piirangud. Varem sel nädalal käskis Nevada 30 päevaks sulgeda mittehädavajalikud ettevõtted.

Newsomi korraldus lubab elanikel kodust lahkuda, et osta toitu või ravimeid, jalutada koera või tegeleda füüsiliste harjutustega. Avalikku suhtlemist püütakse aga piirata.

Mittehädavajalikeks peetavad ettevõtted sunnitakse uksed sulgema, aga näiteks toidupoed, apteegid, pangad ja tanklad jäävad avatuks.

Umbes pool California elanikkonnast elas juba selliste piirangute tingimustes, sealhulgas San Francisco piirkond.

Demokraadist kuberneri sõnul kahekordistub mõnedes osariigi osades nakatunute arv iga nelja päeva järel.

Pressikonverentsil osariigi pealinnas Sacramentos ütles Newsom, et viirus hakkab puudutama 56% elanikkonnast, mis on Californias väga suur number. Newsom ei selgitanud, kuidas see on välja arvutatud. See tähendaks ligi 22,5 miljonit nakatunut.

Kuberneri pressiesindaja tunnistas siiski, et see number ei võta arvesse osariigiüleselt tarvitusele võetud meetmeid.