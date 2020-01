Bulgaaria väitel on kaks Vene diplomaati seal spionaažiga tegelenud

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: STOJAN NENOV, REUTERS

Bulgaaria prokuratuur teatas, et on kindlaks teinud, et kaks Venemaa kodanikku on tegelenud riigis spionaažiga, aga neile ei saa diplomaatilise puutumatuse tõttu süüdistust esitada.