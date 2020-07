Bulgaaria pealinnas Sofias blokeerivad peaministri tagasisastumist nõudvad meeleavaldajad liiklust

Politsei suunab liiklust mujale, vahendab Sofia Globe.

Sofia linnavõimude katsed veenda meeleavaldajaid ühistransporti läbi laskma tulemusi ei andnud. Meeleavaldajad lasevad siiski läbi kiirabiautosid.

Meeleavaldajad takistavad liiklust ka presidendiadministratsiooni hoone ees Dondukovi puiesteel.

Peaminister Bojko Borisovi ja peaprokurör Ivan Geševi tagasiastumist nõudvad meeleavaldajad on öelnud, et jäävad paigale, kuni Borisov ja Gešev on tagasi astunud. Borisov on öelnud, et valitsus tagasi ei astu ja nõudmist täitmast keeldub ka Gešev.

Sotsiaalmeedia andmetel plaanivad meeleavaldajad täna õhtul blokeerida Trakija maantee Stara Zagoras. See maantee ühendab Sofiat Musta mere äärse Burgase linnaga ja seal on oodata mere äärde suunduvate inimeste tõttu tihedat liiklust.